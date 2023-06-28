Губернатор Псковской области назвал имена двух летчиков, погибших во время мятежа ЧВК Вагнера

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что двое военнослужащих Псковского территориального гарнизона погибли 24 июня во время мятежа, устроенного наемниками ЧВК Вагнера. Об этом глава региона заявил в видеообращении, опубликованном в его соцсетях.

По его словам, погибли члены экипажа вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. «Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников», — сказал губернатор.

Вертолет Ка-52, как сообщалось ранее, наемники ЧВК Вагнера сбили в Воронежской области рядом с селом Коминтерн. Ранее о том, что при крушении погибли Алексей Ворожцов и Денис Олейников, сообщили пророссийский военный блогер Кирилл Федоров и издание «Важные истории».

«Важные истории» также установили имя другого летчика Минобороны, погибшего во время мятежа. Это 24-летний Кирилл Бабаев из Таганрога. Информацию о его гибели подтвердил знакомый военного. Власти это не комментировали.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к нации 26 июня упомянул летчиков Минобороны, погибших во время мятежа, заявив, что «мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий».

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