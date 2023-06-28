Британский актер Джулиан Сэндс найден мертвым в горах Калифорнии. Его искали больше пяти месяцев

Останки британского актера Джулиана Сэндса нашли в районе горы Балди в Калифорнии, сообщил департамент шерифа округа Сан-Бернардино.

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Туристы обнаружили останки 65-летнего актера в минувшую субботу, 24 июня, после чего связались с полицией. Коронер подтвердил, что это Джулиан Сэндс. Причина его смерти устанавливается.

Сэндс пропал 13 января во время хайкинга в районе горного хребта Сан-Гейбриел в Южной Калифорнии. Поиски актера затрудняли погодные условия и риск схода лавин. После того, как тело Сэндса нашли, полиция поблагодарила всех, кто участвовал в поисках.

Джулиан Сэндс получил известность после участия в фильме Джеймса Айвори «Комната с видом» (1985), где также снималась Хелена Бонем Картер. Всего Сэндс снялся более чем в 150 фильмах и сериалах. Среди фильмов с его участием — «Чернокнижник», «Покидая Лас-Вегас», «Тринадцать друзей Оушена». Он снимался в сериалах «24 часа», «Декстер», «Готэм».