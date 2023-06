Глава Росгвардии заявил, что «из стана Пригожина» поступала информация о подготовке мятежа. По его мнению, он был подготовлен спецслужбами Запада

Глава Росгвардии Виктор Золотов утверждает, что до начала мятежа ЧВК Вагнера «из стана Пригожина поступала информация о его подготовке. Об этом он сказал журналиста после выступления Владимира Путина перед военными.

«Из стана Пригожина были информационные вбросы о том, что готовится мятеж и произойдет в период с 22 по 25 число», — цитирует Золотова РБК.

По мнению главы Росгвардии, мятеж «был подготовлен, инспирирован» спецслужбами Запада.

«Потому что они о нем знали, как говорили, за несколько недель до его начала», — сказал Золотов (цитата по «Интерфаксу»).

Золотов также заявил, что наемники ЧВК Вагнера быстро продвигались по территории страны из-за того, что основные силы для отражения их действий были сосредоточены около Москвы. По мнению главы Росгвардии, ЧВК Вагнера не смогла бы взять столицу России.

Путин выступил перед силовиками в Кремле Meduza

The New York Times писала, что американская разведка еще 21 июня сообщила военным и высокопоставленным представителям Белого дома о том, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин готовится устроить бунт против военного руководства страны. По информации The Washington Post, разведка США получила информацию о планах Пригожина в середине июня, но точных данных о том, что собирается делать руководитель ЧВК, у них не было. NYT также отмечала, что в отличие от событий конца 2021 года, когда американская разведка рассекретила информацию о подготовке Россией полномасштабного вторжения в Украину, сейчас она не стала этого делать. По мнению американских чиновников, такая информация могла дать Владимиру Путину повод обвинить Запад в организации госпереворота.

«Путина не было нигде» «Медуза» выяснила, как Кремль пытался договориться с Пригожиным во время мятежа — и зачем для этого понадобился Лукашенко

