Путин после обращения к россиянам устроил совещание с Шойгу, Бортниковым и другими силовиками. Россиянам показали 34 секунды с этой встречи

Президент РФ Владимир Путин устроил рабочее совещание с руководителями силовых ведомств страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков отметил, что совещание проходит после обращения к россиянам, которое вечером 26 июня показали в эфире российских телеканалов.

В совещании участвуют министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации президента Антон Вайно, руководитель ФСО Дмитрий Кочнев.

В эфире телеканала «Россия 24» вечером 26 июня показали кадры открытой части совещания Путина с руководителями силовых структур, запись продолжалась 34 секунды. «Собрал вас для того, чтобы поблагодарить вас за проделанную работу в течение этих нескольких суток и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят в результате анализа тех событий, которые произошли в стране», — сказал Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил проекту Faridaily, что по итогам совещания не ожидается каких-то других заявлений.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к нации прокомментировал мятеж основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Путин призвал бойцов «группы Вагнера» подписать контракт с Минобороны РФ или другими силовыми органами, вернуться к родным или уйти в Беларусь. Президент РФ также заявил, что организаторы мятежа «предали свою страну», а также «потеряли адекватность».

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