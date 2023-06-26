Курс рубля к евро и доллару после открытия торгов на Московской бирже резко снизился

Обновление: По состоянию на 11:30 мск, российский рубль почти полностью отыграл потери — евро торговался по 92,35 рубля (+1 копейка к уровню закрытия пятницы), доллар — по 84,79 рубля (+9 копеек).

После открытия торгов на Московской бирже курс доллара в понедельник, 26 июня, превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года, а евро впервые с 25 апреля торговался выше 95 рублей.

Спустя час российская валюта частично отыграла потери. Около 08:30 мск доллар торговался по 85,95 рубля (+1,25 рубля к уровню закрытия торгов в пятницу), биржевой курс евро был 93,73 рубля (+1,39 рубля).

26 июня — первый полноценный торговый день на Московской бирже после мятежа, устроенного основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. Пока подразделения ЧВК Вагнера шли «маршем справедливости» на Москву российские банки резко подняли курсы валют — до 100 рублей за евро и до 90 рублей за доллар. После того, как Пригожин объявил об остановке «марша», курсы начали снижаться.

Читайте также

Как Евгений Пригожин устраивал в России военный переворот «Марш справедливости» на Москву — туда и обратно. Цепочка заявлений мятежного основателя ЧВК Вагнера

Читайте также

Как Евгений Пригожин устраивал в России военный переворот «Марш справедливости» на Москву — туда и обратно. Цепочка заявлений мятежного основателя ЧВК Вагнера