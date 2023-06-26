Кремль объявил, что Путин вечером 26 июня выступит с обращением. Лукашенко тоже готовит заявление

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером 26 июня Владимир Путин сделает ряд важных заявлений из Кремля. Об этом сообщает Первый канал.

На сайте телеканала появилось сообщение «Обращение президента России Владимира Путина. Скоро». При нажатии на ссылку открывается эфир Первого канала.

Когда именно Путин намерен выступить с обращением, точно неизвестно.

Александр Лукашенко также готовится выступить с заявлением, сообщил вечером 26 июня телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко.

Правка. Ряд телеграм-каналов российских медиа сообщили со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ, что заявления Путина «без преувеличения, определят судьбу России». Песков в комментарии The Bell сказал, что он этого не говорил, а приписываемая ему цитата — «конечно, фейк».

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в минувшую пятницу, 23 июня, объявил о «марше справедливости» на Москву с участием наемников его ЧВК. В ночь на 24 июня наемники заняли Ростов-на-Дону, а часть из них отправилась на Москву. Вечером 24 июня Пригожин после переговоров с Александром Лукашенко заявил, что наемники «уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану». ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело о вооруженном мятеже.

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