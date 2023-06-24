Военные начали перекрывать въезды в Ростов-на-Дону

Военные начали перекрывать въезды по федеральным трассам в Ростов-на-Дону, сообщает 161.ru со ссылкой на очевидцев.

В частности, перекрыты северный въезд к городу по федеральной трассе М-4, а также западный въезд.

Ранее в центре Ростова-на-Дону была замечена военная техника, в том числе бронетранспортеры. Источники 161.ru также сообщили, что весь состав МВД и Росгвардии приведен в полную готовность; также усилены посты на границе с аннексированными ЛНР и ДНР.

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