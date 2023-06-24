«Важные истории»: ФСБ проводит рейды в городах России по месту жительства наемников ЧВК Вагнера

В нескольких городах России прошли массовые рейды ФСБ РФ по местам жительства нынешних и бывших наемников ЧВК Вагнера. Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на их родственников.

Рейды прошли в Оренбурге, Орле, Воронежской, Рязанской, Брянской и Московской областях, а также в Краснодарском крае. По словам собеседников издания, сотрудники правоохранительных органов приходили к ним с оружием, в том числе ночью, и угрожали возбуждением уголовного дело по статье о госизмене, если наемники решат присоединиться к вооруженному мятежу ЧВК Вагнера.

Как пишут «Важные истории», мать одного из наемников рассказала, что ее сына забрали без предъявления обвинений. Другая женщина сообщила «Важным историям», что к ней приходил участковый. Он пытался найти ее мужа, который вернулся из Украины в апреле.

«Спрашивал: „Где ваш муж? В Москве? В Ростове? Собирается ли он вступить в ЧВК Вагнера обратно?“ У нас дома флаг ЧВК дома висел — заставил его снять. Сказал, что если заметят, что он [муж] присягнет Пригожину и двинется на Москву, то он автоматически станет изменником родины, посадят на 20 лет, а семья наша здесь жить больше не будет», — рассказала женщина. По ее словам, полицейские в итоге нашли ее мужа по другому адресу и взяли с него расписку, что он обязуется соблюдать законы России, а в случае, если он присоединится к мятежу, то «он будет считаться неонацистом, изменником родины».

Издание уточняет, что наемников, которые отказывались подписывать бумаги о неприсоединении к ЧВК, задерживали.

Ранее один из наемников, участвовавший в российском вторжении в Украину, рассказал «Важным историям», что ветеранам ЧВК Вагнера, пожелавшим присоединиться к вооруженному мятежу, приказали ждать в полной боеготовности соответствующей команды. «Мы ждем официального приказа от бати [Евгения Пригожина]», — заявил наемник.

Сколько бойцов есть у ЧВК Вагнера?

Пригожин заявил, что в «марше справедливости» якобы участвуют 25 тысяч человек. Но что реально известно о численности вагнеровцев? Адекватных данных нет. Максимально короткий разбор «Медузы»

Сколько бойцов есть у ЧВК Вагнера?

Пригожин заявил, что в «марше справедливости» якобы участвуют 25 тысяч человек. Но что реально известно о численности вагнеровцев? Адекватных данных нет. Максимально короткий разбор «Медузы»