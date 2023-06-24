«Важные истории»: ветераны ЧВК Вагнера ждут приказа, чтобы присоединиться к мятежу

Ветеранам ЧВК Вагнера, пожелавшим присоединиться к вооруженному мятежу, приказали ждать в полной боеготовности соответствующего сигнала, сообщил «Важным историям» один из наемников, участвовавший в российском вторжении в Украину.

«Мы ждем официального приказа от бати [Евгения Пригожина]. Росгвардия и армия отказываются выполнять приказы, а нам приказали ждать в полной боеготовности. Ближе к обеду должен быть приказ о дальнейших действиях», — заявил собеседник издания.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 23 июня объявил, что фактически собирается осуществить военный переворот в России — назвав его «маршем справедливости». В этом «марше», по словам Пригожина, участвуют 25 тысяч наемников. Сколько на самом деле бойцов у ЧВК Вагнера, неизвестно.

Весной 2023 года — на пике мощи компании — численность ЧВК оценивалась в 50 тысяч человек, из которых около шести тысяч были «профессиональным ядром», остальные — бывшие заключенные и добровольцы. Насколько эти данные соотносятся с состоянием ЧВК после отхода компании из Бахмута, где наемники понесли большие потери, неизвестно.

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