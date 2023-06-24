В центре Ростова-на-Дону возле штаба Южного военного округа раздались выстрелы

В центре Ростова-на-Дону произошло несколько выстрелов, сообщают РИА Новости, «Блокнот» и другие СМИ.

На опубликованных роликах видно бегущих людей.

По словам корреспондента РИА Новости, наемники ЧВК Вагнер потребовали от людей, собравшихся у здания штаба Южного военного округа, уйти оттуда.

Точной информации о причине стрельбы нет. RT распространил видео, на котором, предположительно, наемник стреляет из автомата по зданию Ростелекома. Стали ли именно эти выстрелы причиной паники, неизвестно.

Наемники ЧВК Вагнера, начавшие мятеж против военного руководства России, контролируют центр Ростова-на-Дону с раннего утра 24 июня. Судя по видео из города, многие местные жители вышли на улицы, чтобы наблюдать за ситуацией.

Согласно многочисленным свидетельствам, к Ростову-на-Дону подъезжают колонны батальона «Ахмат». Данных о том, что он зашел в город, к моменту публикации новости нет.