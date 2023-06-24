Ростовские журналисты сообщили о взрывах или выстрелах у здания штаба Южного военного округа
Источник: Meduza
В Ростове-на-Дону около здания штаба Южного военного округа, оцепленного наемниками ЧВК Вагнера, раздались выстрелы или взрывы, сообщают местные издания.
После этого местные жители, собравшиеся около здания, покинули этот район, в том числе бегом, следует из опубликованных видео. Согласно сообщению «Блокнота», наемники попросили людей уйти от здания штаба.
В СМИ также появились кадры, на которых, как утверждается, наемники выгружают из автомобиля минные шлагбаумы.
Наемники ЧВК Вагнер взяли под контроль штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону 24 июня. Они начали мятеж против военного руководства России, которое они обвиняют в атаках на себя. Владимир Путин объявил их действия предательством и изменой.