Ростовские журналисты сообщили о взрывах или выстрелах у здания штаба Южного военного округа

В Ростове-на-Дону около здания штаба Южного военного округа, оцепленного наемниками ЧВК Вагнера, раздались выстрелы или взрывы, сообщают местные издания.

После этого местные жители, собравшиеся около здания, покинули этот район, в том числе бегом, следует из опубликованных видео. Согласно сообщению «Блокнота», наемники попросили людей уйти от здания штаба.

В СМИ также появились кадры, на которых, как утверждается, наемники выгружают из автомобиля минные шлагбаумы.

Наемники ЧВК Вагнер взяли под контроль штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону 24 июня. Они начали мятеж против военного руководства России, которое они обвиняют в атаках на себя. Владимир Путин объявил их действия предательством и изменой.

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