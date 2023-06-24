Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Обломки ракеты попали в жилой дом, погибли три человека
Источник: Киевская военная администрация
В ночь на 24 июня Россия атаковала Киев крылатыми ракетами Х-101/Х-555 — более 20 ракет удалось сбить силам ПВО, сообщает Киевская военная администрация.
В Соломенском районе Киева обломки ракеты попали в 24-этажный жилой дом, в результате чего были повреждены и загорелись три этажа здания. К утру пожар удалось потушить.
По данным местной администрации, из-за падения обломков пострадали 11 человек, двое погибли. Также были повреждены больше 40 автомобилей, припаркованных у дома.
По информации ГСЧС Украины, в результате атаки погибли три человека, еще восемь пострадали.