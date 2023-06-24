Роскомнадзор заблокировал «ряд ресурсов», связанных с ЧВК Вагнера — в том числе страницу во «ВКонтакте»
Источник: РБК
Роскомнадзор заблокировал доступ к «ряду ресурсов», связанных с ЧВК Вагнера. Об этом пишет РБК.
«Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже», — ответили в ведомстве на вопрос издания о блокировке страницы ЧВК во «ВКонтакте».
В Роскомнадзоре не уточнили, какие еще ресурсы были заблокированы.
«Фонтанка» утром 24 июня писала о проблемах с доступом к сайтам медиагруппы Пригожина «Патриот». Издание отмечало, что перед этим силовики провели обыски по всем адресам в Санкт-Петербурге, связанным со структурами Пригожина, и могли изъять сервера.