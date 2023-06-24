Роскомнадзор заблокировал доступ к «ряду ресурсов», связанных с ЧВК Вагнера. Об этом пишет РБК.

«Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже», — ответили в ведомстве на вопрос издания о блокировке страницы ЧВК во «ВКонтакте».

В Роскомнадзоре не уточнили, какие еще ресурсы были заблокированы.

«Фонтанка» утром 24 июня писала о проблемах с доступом к сайтам медиагруппы Пригожина «Патриот». Издание отмечало, что перед этим силовики провели обыски по всем адресам в Санкт-Петербурге, связанным со структурами Пригожина, и могли изъять сервера.

Мятеж Пригожина. Онлайн

Война. Четыреста восемьдесят шестой день В России — попытка военного переворота. Онлайн «Медузы»

Мятеж Пригожина. Онлайн

Война. Четыреста восемьдесят шестой день В России — попытка военного переворота. Онлайн «Медузы»