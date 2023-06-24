«Предостерегаем страны Запада от использования ситуации для достижения своих русофобских целей». МИД России прокомментировал мятеж Пригожина

Министерство иностранных дел России предостерегло страны Запада от попыток «воспользоваться» вооруженным мятежом ЧВК Вагнера для достижения «русофобских целей». Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом. Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа.

В ведомстве также заявили, что мятеж вызвал «резкое неприятие» в российском обществе, которое всецело поддерживает президента, а также обвинили «заговорщиков» (Ни Евгений Пригожин, ни ЧВК Вагнера в заявлении не упоминаются) в попытках дестабилизировать ситуацию в России. «Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам РФ», — говорится в пресс-релизе.

В заключении МИД подчеркнул, что «все цели и задачи „ “ будут выполнены», а Россия «продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности, укрепление авторитета на международной арене и формирование справедливого многополярного миропорядка».

Главные события дня

Война. Четыреста восемьдесят шестой день В России — попытка военного переворота. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война. Четыреста восемьдесят шестой день В России — попытка военного переворота. Онлайн «Медузы»