Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев выразил мнение, что пока рано делать выводы о попытке «мятежа» со стороны основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Любой конфликт — плохо. Конфликт такого уровня….плохо в высшей степени. Никто из нас сейчас не обладает всей информацией, для того чтобы делать выводы.

По мнению Развожаева, сейчас всем россиянам необходимы «вера в свою страну и в президента».

Развожаев стал первым губерантором, публично высказавшимся по поводу попытки «мятежа» Евгения Пригожина.