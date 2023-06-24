На Первом канале показали экстренный выпуск новостей о «мятеже» Евгения Пригожина. Екатерина Андреева процитировала ФСБ, которая назвала его приказы «преступными и предательскими»

Первый канал выпустил экстренный выпуск новостей, посвященный «мятежу» основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Выпуск длительностью в несколько минут вышел в 01:30 по московскому времени, спустя четыре часа после первых заявлений Пригожина.

Ведущая Екатерина Андреева сообщила, что «от лица Пригожина» в соцсетях вечером 23 июня начали распространяться заявления о том, что Миноброны нанесло ударь по лагерю бойцов ЧВК Вагнера, а потом появилось видео якобы последствий удара. Она также отметила, что Пригожин призывал свести счеты с руководством Минобороны.

Андреева со ссылкой на телеграм-канал «Рыбарь» заявила, что видео было постановочным.

После этого ведущая зачитала официальные сообщения Минобороны и ФСБ, а также сообщила, что о случившемся поставлен в известность президент Владимир Путин. Отдельно Андреева обратила внимание на то, что ФСБ назвала приказы Пригожина «преступными и предательскими».