Колонну ЧВК Вагнера заметили у поселка Красное в Липецкой области. До Москвы оттуда чуть больше 400 километров

Одну из колонн наемников ЧВК Вагнера заметили в поселке Красное на северо-западе Липецкой области. Видеосъемка, подтверждающая это, появились в одном из телеграм-чатов про близлежащий город Елец.

Судя по видео, которые «Медузе» удалось геолоцировать, техника ЧВК Вагнера ехала по дороге местного значения рядом с железнодорожными путями.

О присутствии людей в песочном камуфляже без опознавательных знаков в окрестностях Красного «Медузе» также рассказал очевидец.

Согласно данным сервиса Google Maps, от Красного до Москвы — чуть больше 400 километров.

Наемники из ЧВК Вагнера начали мятеж против военного руководства России, обвинив его в преступлениях. По словам Евгения Пригожина, подконтролольные ему наемники в том числе отправились «в Москву». Владимир Путин обвинил ЧВК Вагнера в предательстве.

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