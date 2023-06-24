Бойцы ЧВК Вагнера уезжают из Ростова-на-Дону. Их провожают аплодисментами

Бойцы ЧВК Вагнера, захватившие 23 июня по приказу Евгения Пригожина центр Ростова-на-Дону, стали покидать город, сообщает 161.ru.

Это произошло после того, как Пригожин объявил, что прекращает так называемый «марш справедливости» на Москву.

РИА Новости публикует кадры от штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону: «вагнеровцы» заводят танки и грузят боекомплекты. Как заявил корреспонденту агентства один из наемников, ЧВК Вагнера планирует вернуться в полевой лагерь в аннексированной ЛНР.

Как заметно по видео из соцсетей, местные жители на прощание фотографируются с бойцами и аплодируют им.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня начал военный переворот в России — назвав его «маршем справедливости». К утру следующего дня наемники ЧВК Вагнера захватили Ростов-на-Дону и направили колонну в направлении Москвы. Позднее появилась информация, что бойцы ЧВК заняли некоторые военные объекты в Воронеже и появились в Липецкой области.

Евгений Пригожин требовал выдать наемникам министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, обвиняя их в преступлениях. ФСБ возбудила против него уголовное дело о военном мятеже. Владимир Путин, а вслед за ним и другие российские официальные лица, назвали происходящее предательством и изменой.

Вечером 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко объявила, что Пригожин в ходе переговоров с ним согласился остановить движение наемников. Вслед за этим глава ЧВК заявил, что наемники «разворачивают свои колонны» и «уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

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