Власти Австралии решили аннулировать договор аренды участка под строительство посольства РФ. Землю занял российский дипломат-сквоттер

Участок земли, на котором Россия собиралась построить новое здание посольства в Австралии, занял сквоттер. Как пишет Bloomberg со ссылкой на австралийские СМИ, это один из российских дипломатов.

По их данным, дипломат установил на участке мобильный дом и живет там уже несколько дней. Выселить его полиция не может, так как он, уверяют СМИ, обладает дипломатической неприкосновенностью, сотрудники правоохранительных органов пока лишь наблюдают за ним. В частности, дипломат-сквоттер спокойно заказывает на участок доставку еды.

Россия получила участок в Канберре недалеко от здания парламента Австралии в долгосрочную аренду несколько лет назад. Однако здание посольства РФ на нем строить так и не начали. В середине июня правительство Австралии объявило, что аннулирует договор аренды участка «по соображениям безопасности», добавив, что «правительство осуждает незаконное и аморальное вторжение России в Украину».

В будущем, не исключили власти страны, участок может быть передан другой стране для строительства дипмиссии. Интерес к участку, как сообщалось, проявляла Украина.