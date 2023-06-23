В центре Ростова-на-Дону заметили бронетехнику

В центре Ростова-на-Дону развернута бронетехника. Соответствующие фотографии публикует местное издание 161.ru.

Источники издания также сообщили, что весь состав МВД и Росгвардии приведен в полную готовность; также усилены посты на границе с аннексированными ЛНР и ДНР. «Но кипиша нет. Просто состав поднят и вызван, — отметил один из наших собеседников», — отметил один из собеседников 161.ru.

Baza, в свою очередь, сообщает, что в центре Ростова-на-Дону начали перекрывать улицы.

Вечером 23 июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин фактически заявил о намерении устроить военный переворот: он сказал, что его группировка «остановит зло, которое несет военное руководство страны». Против Пригожина возбудили уголовное дело.