Украинская компания «Нафтогаз» подала в американский суд иск к России на 5 миллиардов долларов

«Нафтогаз» обратился в американский суд с иском, в рамках которого требует от России 5 миллиардов долларов за активы в аннексированном Крыму, сообщает Reuters.

Иск подан в суд в округе Колумбия. «Нафтогаз», объявляя о начале судебной тяжбы, подчеркнул, что обратился в американский суд, так как США — одна из стран, заморозивших в рамках санкций российские активы.

Речь идет о компенсации, которую в апреле присудил украинской компании Арбитражный суд в Гааге. «Нафтогаз» тогда заявил, что если российские власти откажутся от добровольного исполнения решения суда, то, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, «Нафтогаз» имеет право начать процесс принудительного исполнения решения суда на территории тех стран, где находятся активы РФ.

«Нафтогаз» инициировал судебное разбирательство по поводу своих активов, которые находились в Крыму и были экспроприированы после аннексии полуострова, в 2016 году. В феврале 2019 году суд вынес решение в пользу «Нафтогаза», после чего несколько лет шли слушания по определению суммы компенсации. Россия претензии «Нафтогаза», как и других компаний, потерявших активы в Крыму, отвергает.

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