Пригожин заявил, что написал в СК заявления на Шойгу и Герасимова. СК об этом ничего не сообщал
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что написал заявление в Следственный комитет в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Пригожин сообщил об этом некоему изданию «Глас народа», которое просило его прокомментировать появление в сети заявления, якобы написанного бизнесменом.
СК о получении такого заявления не сообщал.
«Да, это те самые заявления на Герасимова и Шойгу, согласно которым они должны понести ответственность за геноцид русского народа, убийство десятка тысяч русских граждан и передачу российских территорий врагу. Причем передачу умышленную, точно также, как и убийство русских граждан и геноцид. У Шойгу геноцид по национальному признаку», — цитирует Пригожина его пресс-служба.
Пригожин утром 23 июня опубликовал видео, в котором критикует Минобороны и обвиняет ведомство в том, что оно «обманывает президента». По словам Пригожина, российские военные в Украине «умываются кровью», ВСУ успешно наступают, а в российской армии «управления никакого нет».