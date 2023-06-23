Пригожин: «Шойгу только что трусливо бежал из Ростова»

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу «только что трусливо бежал из Ростова». О том, что Шойгу 23 июня был в Ростове-на-Дону, сообщали в телеграм-каналах. Официально эта информация не подтверждалась.

«Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21:00 он бежал трусливо, как баба. Для того, чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена», — заявил бизнесмен.

Пригожин вечером 23 июня заявил, что Минобороны нанесло целенаправленный удар по позициям ЧВК. После этого он сказал, что «совет командиров ЧВК Вагнера» принял решение «остановить зло», которое несет военное руководство страны и «восстановить справедливость».

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