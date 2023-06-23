ФСБ объявила о задержании пяти человек, пытавшихся вывезти из РФ килограмм цезия-137, чтобы использовать его «в ущерб российским интересам в зоне СВО»

Федеральная служба безопасности заявила, что сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали с поличным пять человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137.

В заявлении, распространенном Центром общественных связей ФСБ, которо цитирует РИА Новости, говорится:

Преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений одного килограмма изотопа цезий-137 за 3,5 миллиона долларов с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из Российской Федерации за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе специальной военной операции ( ).

Преступная группа, добавили в ФСБ, «действовала при координации гражданина Украины». По версии российской спецслужбы, радиоактивное вещество собирались использовать «для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России».

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину российские власти неоднократно заявляли, что украинская сторона якобы готовит провокации с применением . Так, в октябре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, как было объявлено, провел несколько телефонных разговоров с иностранными коллегами, выражая озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Доказательств того, что у Украины есть «грязная бомба», российская сторона ни разу не предоставила. Президент Украины Владимир Зеленский после одного и таких заявлений властей РФ говорил, что Россия обвиняет других в том, что планирует совершить сама.

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