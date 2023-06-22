Сервисы доставки и продуктовые магазины в России фиксируют резкий рост спроса на шаурму (шаверму), пишут «Ведомости».

В частности, в торговой сети «Перекресток» заявили, что за пять месяцев 2023 года было продано 590 тысяч штук шаурмы — примерно в 2,5 раза больше, чем было реализовано в аналогичный период годом ранее. У сети «Донер42» («Додо пицца») продажи шаурмы год к году увеличились на 265% до 7,5 миллиона рублей.

О росте спроса на это блюдо также сообщили «Ведомостям» представители «Яндекс.Еды», Ozon fresh, «Азбуки вкуса», «Самоката», «Вкусвилла», а также «Платформы ОФД» — крупнейшего в России оператора фискальных данных.

Рост спроса на шаурму опрошенные «Ведомостями» эксперты объясняют невысокой стоимостью этого продукта по сравнению с другим фастфудом. Спрос на другие популярные в этом сегменте блюда — суши и пиццу — в торговых сетях и у сервисов доставки или снижается, или значительно отстает по темпам роста от шаурмы.

Другой возможной причиной резко роста популярности шаурмы опрошенные изданием эксперты назвали расширение ассортимента этого продукта и то, что его стали активно продвигать крупнейшие сети.

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