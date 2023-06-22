Союзники Украины пообещали направить на восстановление страны 60 миллиардов долларов
Участники конференции по восстановлению Украины пообещали направить Киеву дополнительные 60 миллиардов долларов на реконструкцию страны. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на итоговый документ конференции, которая прошла в Лондоне.
По данным украинского издания, в эту сумму входят 50 миллиардов евро (54,8 миллиарда долларов) из фонда Европейского союза, 1,3 миллиарда долларов, которые пообещали выделить США, и три миллиарда долларов кредитных гарантий со стороны Великобритании.
О дополнительной поддержке на сумму 1,5 миллиарда швейцарских франков (1,68 миллиарда долларов) объявила Швейцария. Эти средства будут предоставлены к 2027 году. В свою очередь Франция сообщила, что выделит Украине еще 40 миллионов евро (43,8 миллиона долларов) в 2023-м.
Кроме того, около 500 компаний из 42 стран мира обязались поддержать восстановление Украины. «Компании со всего мира согласились сотрудничать с Украиной, чтобы помочь реализовать ее огромный потенциал в приоритетных секторах, в частности, энергетики, технологий, инфраструктуры и финансов, а также применить свой опыт в развитии частного сектора Украины», — говорится в заявлении.
По оценке Всемирного банка, на послевоенное восстановление Украины потребуется не менее 411 миллиардов долларов. В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что для восстановления страны необходимо более триллиона долларов.
Очередная конференция по восстановлению Украины прошла в Лондоне 21-22 июня. Мероприятие — продолжение ежегодных конференций по реформам в Украине, которые проходили с 2017 года, отмечает «Европейская правда».