Страны Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России. Он направлен на борьбу с обходом действующих ограничений

Послы стран-участниц Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России, сообщило в своем твиттере шведское представительство в Совете ЕС.

«Сегодня послы стран ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций», — говорится в сообщении.

РИА Новости со ссылкой на посла Польши в ЕС Анджея Садося пишет, что в новый санкционный список также вошли 70 человек, которые несут ответственность, в частности, за депортацию украинских детей. Кроме того, под ограничения попали более 30 компаний, которые помогали российским военным.

По словам польского дипломата, Евросоюз намерен запретить российским грузовым прицепам пересекать границу стран ЕС, а также заблокировать транспортировку нефти по южной ветви трубопровода «Дружба», пишет РИА Новости. В то же время Polskie Radio сообщает, что речь идет о северном участке нефтепровода, идущего в Польшу и Германию.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Ужесточение экспортных ограничений, нацеленное на организации, поддерживающие Кремль, нанесет еще один удар по путинской военной машине».

Ожидается, что оформление нового пакета санкций завершится к пятнице, после чего его опубликуют в официальном журнале ЕС.

В годовщину российского вторжения в Украину Евросоюз согласовал десятый пакет санкций. Среди прочего он включал ограничительные меры против российских банков, запрет на импорт из России синтетического каучука и битума, а также запрет транзита через российскую территорию товаров двойного назначения.

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