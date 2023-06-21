Спасатели зафиксировали шумы на месте поисков подводного аппарата, пропавшего в районе крушения «Титаника»

Канадский патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon, участвующий в поисковой операции в Атлантическом океане, зафиксировал подводные шумы в предполагаемом районе нахождения подводного аппарата «Титан», сообщила Береговая охрана США.

Туда были перемещены дистанционно управляемые подводные аппараты (Remotely operated vehicle, ROV), однако поиски дали «отрицательные результаты», говорится в сообщении. Данные с самолета передали специалистам ВМС США для дальнейшего анализа.

CNN и Rolling Stone со ссылкой на внутреннюю правительственную информацию о ходе поисков сообщили, что канадский P-8 зафиксировал в районе спасательной операции «акустическую обратную связь» — звук, похожий на стук, который слышали каждые полчаса во вторник, 20 июня. При этом, отмечает CNN, из переписки неясно, когда именно и как долго раздавался этот звук.

Когда через четыре часа (вероятно, после того, как впервые обнаружили звук — прим. «Медузы») на месте поисков развернули дополнительное гидролокационное оборудование, звук все еще был слышен, говорится в одном из правительственных сообщений. В нем также отмечается, что такая «обратная связь» свидетельствует о том, что «выжившие сохраняют надежду».

19 июня в Атлантическом океане пропала частная подводная лодка с туристами, которая направлялась к «Титанику». На ее борту находятся пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг и Стоктон Раш — основатель компании OceanGate, которой принадлежит лодка.

Подводный аппарат под названием «Титан» начал двухчасовое погружение к месту крушения «Титаника», но потерял связь с основным кораблем экспедиции. Запас кислорода на борту лодки рассчитан на 96 часов. Береговые службы США и Канады проводят спасательную операцию.

Предполагается, что на борту «Титана» могла отключиться система электроснабжения, произойти короткое замыкание или аппарат слишком близко подошел к «Титанику» и застрял в конструкциях затонувшего лайнера.

Телеканал NBC обратил внимание на то, что владелец лодки Стоктон Раш говорил в одном из интервью 2020 года, что у «Титана» наблюдаются признаки «циклической усталости». Из-за этого аппарат мог опускаться только на глубину до трех тысяч метров, тогда как обломки «Титаника» находятся на глубине около 3800 метров.

Подробности этой истории

На месте крушения «Титаника» пропала подводная лодка с туристами. Она направлялась к затонувшему лайнеру США и Канада ведут спасательную операцию. Кислорода на лодке хватит на 96 часов

Подробности этой истории

На месте крушения «Титаника» пропала подводная лодка с туристами. Она направлялась к затонувшему лайнеру США и Канада ведут спасательную операцию. Кислорода на лодке хватит на 96 часов