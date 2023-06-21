Спасатели зафиксировали шумы на месте поисков подводного аппарата, пропавшего в районе крушения «Титаника»
Канадский патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon, участвующий в поисковой операции в Атлантическом океане, зафиксировал подводные шумы в предполагаемом районе нахождения подводного аппарата «Титан», сообщила Береговая охрана США.
Туда были перемещены дистанционно управляемые подводные аппараты (Remotely operated vehicle, ROV), однако поиски дали «отрицательные результаты», говорится в сообщении. Данные с самолета передали специалистам ВМС США для дальнейшего анализа.
CNN и Rolling Stone со ссылкой на внутреннюю правительственную информацию о ходе поисков сообщили, что канадский P-8 зафиксировал в районе спасательной операции «акустическую обратную связь» — звук, похожий на стук, который слышали каждые полчаса во вторник, 20 июня. При этом, отмечает CNN, из переписки неясно, когда именно и как долго раздавался этот звук.
Когда через четыре часа (вероятно, после того, как впервые обнаружили звук — прим. «Медузы») на месте поисков развернули дополнительное гидролокационное оборудование, звук все еще был слышен, говорится в одном из правительственных сообщений. В нем также отмечается, что такая «обратная связь» свидетельствует о том, что «выжившие сохраняют надежду».
19 июня в Атлантическом океане пропала частная подводная лодка с туристами, которая направлялась к «Титанику». На ее борту находятся пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг и Стоктон Раш — основатель компании OceanGate, которой принадлежит лодка.
Подводный аппарат под названием «Титан» начал двухчасовое погружение к месту крушения «Титаника», но потерял связь с основным кораблем экспедиции. Запас кислорода на борту лодки рассчитан на 96 часов. Береговые службы США и Канады проводят спасательную операцию.
Предполагается, что на борту «Титана» могла отключиться система электроснабжения, произойти короткое замыкание или аппарат слишком близко подошел к «Титанику» и застрял в конструкциях затонувшего лайнера.
Телеканал NBC обратил внимание на то, что владелец лодки Стоктон Раш говорил в одном из интервью 2020 года, что у «Титана» наблюдаются признаки «циклической усталости». Из-за этого аппарат мог опускаться только на глубину до трех тысяч метров, тогда как обломки «Титаника» находятся на глубине около 3800 метров.