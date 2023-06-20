На месте крушения «Титаника» пропала подводная лодка с туристами. Она направлялась к затонувшему лайнеру США и Канада ведут спасательную операцию. Кислорода на лодке хватит на 96 часов

Подводная лодка «Титан» ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

В Атлантическом океане 19 июня пропала частная подводная лодка с туристами, которая направлялась к «Титанику». На ее борту находятся пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation, специализирующаяся на продаже и эксплуатации авиационной техники. Sky News сообщает, что на борту также находится Стоктон Раш — основатель компании OceanGate, которой принадлежит лодка.

Подводный аппарат под названием «Титан» начал двухчасовое погружение к месту крушения «Титаника» утром 19 июня. Он потерял связь с основным кораблем экспедиции спустя 1 час 45 минут. Запас кислорода на борту лодки рассчитан на 96 часов плавания.

Береговые службы США и Канады начали спасательную операцию. Американский самолет Lockheed C-130 осматривает поверхность океана в районе исчезновения подлодки на случай, если ей удалось всплыть. Два канадских самолета Boeing P-8 исследуют территорию с помощью гидролокаторов.

К поисковой операции также привлечены торговые суда, находящиеся в районе исчезновения подлодки, сообщил командующий Первым округом береговой охраны США контр-адмирал Джон Могер. Он добавил, что власти США и Канады начали переброску дополнительных сил к месту поисков.

По мнению экспертов, на подводной лодке могла отключиться система электроснабжения, из-за чего и была потеряна связь. «Титан» мог обмениваться короткими сообщениями с основным кораблем экспедиции, а также каждые 15 минут отправлял сообщения, подтверждающие, что с лодкой все в порядке. Сейчас такие сообщения от подводного аппарата не приходят.

На борту «Титана» также могло произойти короткое замыкание, вызвавшее пожар. По другой версии, лодка могла дать течь из-за высокого давления. OceanGate утверждала, что ее аппарат может погружаться на четыре тысячи метров «с комфортным запасом прочности». Также в компании уверяли, что подлодка оснащена «инновационной функцией безопасности», отлеживающей состояние корпуса в реальном времени.

Еще одна версия — лодка из-за сильного течения могла слишком близко подойти к «Титанику» и застрять в конструкциях затонувшего лайнера.

Обломки «Титаника» находятся на глубине около 3800 метров. CNN отмечает, что у военно-морских сил США есть специализированные подводные аппараты, которые могут проводить спасательные работы на глубине не больше 600 метров.

Самой глубоководной спасательной операцией в истории считается операция по спасению Роджера Чепмена и Роджера Маллинсона в 1973 году. Они находились на борту подводного аппарата Pisces III, затонувшего у берегов Ирландии. Аппарат подняли с глубины 480 метров.

Как сейчас выглядит «Титаник» Meduza