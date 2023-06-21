Кыргызстан, Казахстан и Россия будут обмениваться персональными данными граждан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, ратифицирующий соглашение с Россией и Казахстаном об обмене персональными данными граждан, сообщает пресс-служба президента. Россия и Казахстан ратифицировали это соглашение в 2021 и 2022 году соответственно.

В рамках этого соглашения страны будут обмениваться информацией граждан:

о документах, удостоверяющих личность;

о наличии или отсутствии гражданства стран-участниц соглашения;

о наличии документов, дающих право на постоянное или временное пребывание;

о постановке на миграционный учет или о регистрации по месту жительства, в том числе граждан третьих стран и лиц без гражданства;

о выдаче виз, дающих право на въезд на территорию сторон соглашения;

о недвижимом имуществе граждан;

об обязательствах имущественного характера;

о привлечении лица к административной или уголовной ответственности.

Как уточняет пресс-служба президента, соответствующее соглашение было подписано в 2020 году. В конце мая 2023 года закон о его ратификации принял парламент Кыргызстана.

Соглашение вступит в силу через 30 дней после того, как Кыргызстан завершит «внутригосударственные процедуры», необходимые для функционирования договора.

К лету 2023 года в Кыргызстане заработала система распознавания лиц, при помощи которой местные правоохранительные органы ищут людей, объявленных в розыск в странах СНГ. В рамках этой системы российские власти предоставили Кыргызстану данные более чем 85 тысяч человек.

За первые десять дней работы системы правоохранительные органы республики задержали четверых иностранных граждан, в том числе активистов из России. До этого власти Кыргызстана задержали антивоенного активиста Алексея Рожкова, которого в России обвиняют в покушении на убийство из-за того, что он бросил «коктейль Молотова» в здание военкомата в Екатеринбурге. В начале июня стало известно, что активиста выслали в Россию. Сейчас он находится в СИЗО.

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