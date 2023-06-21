Джо Байден назвал Си Цзиньпиня «диктатором» и вспомнил про сбитый над США китайский аэростат. Госсекретарь США говорил в Пекине, что «эту страницу надо перевернуть»
Президент США Джо Байден вспомнил про сбитый в феврале китайский аэростат, оснащенный, как уверяют американские военные, шпионским оборудованием и назвал главу КНР Си Цзиньпиня «диктатором», сообщает Reuters.
Выступая в Калифорнии на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию, Байден заявил:
Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил этот воздушный шар с двумя товарными вагонами, полными шпионского оборудования, заключалась в том, что он не знал, что он там был. Это большой позор для диктаторов. Когда они не знали, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Шар сбился с курса.
Также Байден сказал, что Китай «испытывает реальные экономические трудности».
Про китайский аэростат, отмечает Reuters, Байден публично вспомнил через день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен в Пекине заявил, что эту страницу в двусторонних отношениях «надо перевернуть».
Энтони Блинкен, посетивший Китай с двухдневным визитом 18-19 июня, стал самым высокопоставленным американским чиновником, приехавшим в КНР с момента вступления в должность президента США Джо Байдена. Визит Блинкена, как подчеркивалось, был направлен на улучшение двусторонних отношений, которые, как объявили власти Китая, находятся на самом низком уровне за многие десятилетия. В рамках визита Блинкен и Си Цзиньпинь встречались лично.