«Фонтанка» опубликовала фото могилы российского генерал-майора Сергея Горячева. Официально о его гибели не сообщалось

На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили начальника штаба 35-й армии Сергея Горячева. Об этом сообщает «Фонтанка».

Один из читателей прислал изданию фотографии с места захоронения генерал-майора. По информации «Фонтанки», похороны прошли 18 июня, прощание с генералом проходило в Доме офицеров на Литейном проспекте.

На табличке, установленной на могиле Горячева, датой смерти указано 12 июня 2023 года.

О смерти Горячева в ночь на 13 июня сообщил российский «военкор» Юрий Котенок. Он утверждал, что гибели генерала предшествовали тяжелые бои в районе Времевского выступа. Позднее пост в телеграм-канале Котенка был удален.

Минобороны Великобритании в обзоре 16 июня писало, что в Украине в результате удара по командному пункту российской армии «почти наверняка» был убит генерал-майор Сергей Горячев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о гибели Горячева, добавив, что с этим вопросом надо обращаться в Минобороны РФ.

В 2013 году Горячев возглавил оперативную группу российский войск в Приднестровье. В 2018 году он стал командиром 201-й Гатчинской военной базы в Таджикистане. Уже после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину он получил звание генерал-майор. В начале вторжения он командовал 5-й отдельной танковой бригадой, после чего стал начальником штаба 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа.