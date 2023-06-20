20-летнюю дочь Кадырова наградили высшим орденом Чечни за «огромный вклад в развитие медицины» республики

20-летнюю дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хутмат наградили орденом Кадырова — высшей наградой республики, учрежденной в честь ее деда Ахмата Кадырова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев.

По словам Дудаева, Хутмат Кадырова «на любом вверенном ей участке» показывает «отличный результат».

«В таком юном возрасте за ее спиной огромный вклад в развитие медицины региона. Все потому, что она является патриотом своего народа и страны!» — говорится в сообщении министра.

Хутмат Кадырова была назначена куратором в сфере здравоохранения Чечни в марте 2023 года. Она также занимает должность заместителя руководителя секретариата главы республики.

В октябре 2021 года дочь Кадырова Айшат стала министром культуры Чечни. На тот момент ей было 22 года.

В апреле 2023 года племянник Кадырова, 26-летний Хамзат Кадыров стал его советником-помощником по силовому блоку. Незадолго до этого он был назначен на должность министра имущественных и земельных отношений, вице-премьером республики

«Русская служба Би-би-си» в 2018 году подсчитала, что из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Рамзана Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — его друзья и их родственники.