В Севастополе открыли памятник экипажу буксира «Василий Бех». Минобороны РФ о потере этого судна официально так и не объявило

В Севастополе на территории воинской части ВМФ России открыт памятник экипажу буксира «Василий Бех». Это судно, как объявляло командование ВСУ, было уничтожено ударом ракеты, запущенной украинскими военными, в середине июня 2022 года. «Василий Бех» доставлял боеприпасы, оружие и военнослужащих на остров Змеиный недалеко от Одессы, когда он был занят российскими военными.

Об открытии памятника, пишет «Агентство», сообщил Дмитрий Шкребец, отец одного из погибших матросов крейсера «Москва». Памятник, рассказал он, находится на территории воинской части аварийно-спасательного отряда Черноморского флота. На церемонии открытия, по словам Шкребеца, вести фотосъемку разрешили только пресс-службе ВМФ, а у гостей отобрали телефоны. В распоряжении Шкребеца оказалось фото, сделанное до открытия памятника.

Шкребец также сообщил, что выжившим членам экипажа буксира и родственникам погибших потребовалось почти девять месяцев для того, чтобы власти признали, что «Василий Бех» участвовал в «специальной военной операции». Один из выживших членов экипажа, по словам собеседника «Агентства», рассказал, что до сих пор не получил выплат, положенных участникам боевых действий.

На борту «Василия Беха», по словам Шкребеца, находились 9 гражданских членов экипажа и 14 военных, семеро гражданских и четверо военных погибли. Минобороны РФ официально так и не признало потерю буксира.

В апреле 2022 года Черноморский флот потерял флагманский крейсер «Москва», по нему был нанесен удар украинскими ракетами «Нептун». Официально Минобороны РФ утверждало, что экипаж был полностью эвакуирован. Однако родственники моряков, находившихся на борту крейсера, сообщали, что многие члены пропали без вести или погибли. Среди них был и Дмитрий Шкребец, у которого на крейсере служил сын. Официально Минобороны РФ признало гибель одного человека и 27 моряков объявило пропавшими без вести (позднее их признали погибшими, в том числе и через суд).

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