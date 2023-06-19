В Атлантическом океане пропала подлодка с туристами, которая направлялась к «Титанику»

Частный глубоководный аппарат, доставлявший группу туристов к затонувшему «Титанику», пропал с радаров в Атлантическом океане, сообщает BBC News со ссылкой на береговую охрану США. Начата поисково-спасательная операция.

Сколько человек находилось на борту пропавшей подлодки, неизвестно.

По данным CBS News, подлодка могла принадлежать компании OceanGate Expedition, которая недавно анонсировала очередную экспедицию к обломкам «Титаника».

Как пишет BBC News, частные подводные экскурсии к обломкам «Титаника» стоят десятки тысяч долларов. Само погружение к «Титанику» и подъем обратно на поверхность воды занимает около восьми часов.

Место крушения «Титаника», затонувшего в 1912 году, находится на глубине 3800 метров, примерно в 600 километрах от побережья канадского острова Ньюфаундленд. Обломки корабля были обнаружены экспедицией Роберта Балларда в 1985 году.