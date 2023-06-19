«Первый отдел» проведет независимое расследование гибели ростовского активиста Анатолия Березикова. Накануне смерти его пытали в спецприемнике

Юристы правозащитного проекта объявили о проведении независимого расследования гибели 40-летнего музыканта и активиста Анатолия Березикова.

Он умер в спецприемнике Ростова-на-Дону 14 июня. С середины мая его трижды арестовывали по административным статьям о неповиновении полиции и мелком хулиганстве. По словам правозащитников, Березикова преследовали за то, что он расклеивал в Ростове-на-Дону листовки украинского проекта «Хочу жить», который помогает российским военным сдаваться в плен. Из спецприемника его не выпускали под надуманными предлогами, говоря уголовное обвинение в госизмене, считают правозащитники.

Адвокат Березикова Ирина Гак рассказывала, что активисту угрожали убийством сотрудники правоохранительных органов. Накануне его смерти она зафиксировала у своего подзащитного следы от электрошокера. В спецприемнике утверждают, что Березиков покончил с собой.

«Пытки подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о госизмене стали тенденцией, нам известно о десятках случаев только за последний год. Мы будем добиваться установления личностей оперативников, пытавших Березикова, и привлечения их к уголовной ответственности. Обращение в Следственный комитет уже подано. Процесс инициирован», — говорится в обращении «Первого отдела».

Ранее юристы проводили сбор средств на похороны Анатолия Березикова. За один вечер они собрали более полумиллиона рублей. Теперь «Первый отдел» объявил сбор на юридическое сопровождение дела, в том числе работу адвокатов и проведение независимой юридической медицинской экспертизы.

Что известно о гибели Анатолия Березикова

В спецприемнике в Ростове-на-Дону умер активист Анатолий Березиков. Его месяц держали под административным арестом — возможно, чтобы подготовить обвинение в госизмене Он выступал против войны. После задержания его пытали

Что известно о гибели Анатолия Березикова

В спецприемнике в Ростове-на-Дону умер активист Анатолий Березиков. Его месяц держали под административным арестом — возможно, чтобы подготовить обвинение в госизмене Он выступал против войны. После задержания его пытали