В Эквадоре умерла женщина, которую неделю назад обнаружили живой во время подготовки ее похорон
В Эквадоре 76-летняя Белла Монтойа умерла через несколько дней после того, как ее обнаружили живой во время подготовки к ее похоронам, сообщает El Universo.
9 июня Монтойю госпитализировали с подозрением на инсульт и остановку сердца. Врачи пытались помочь женщине, но она не реагировала на реанимационные мероприятия. В итоге они констатировали ее смерть.
В тот же день родственники отвезли тело женщины в похоронное бюро, но во время подготовки к погребению заметили, что она еще дышит. После этого Монтойу снова отвезли в больницу. В отношении врачей начали проверку.
16 июня Монтойа умерла в палате интенсивной терапии в больнице города Бабаойо, где ее объявили мертвой в первый раз. Смерть женщины подтвердили ее родственники. Согласно сообщению министерства здравоохранения страны, причина смерти — ишемический инсульт.
BBC News со ссылкой на местные СМИ сообщает, что тело женщины уже похоронили на общественном кладбище. Церемонией занималось то же похоронное бюро, которое устраивало первые похороны Монтойи.