В Эквадоре врачи признали мертвой 76-летнюю женщину. Но она начала дышать, уже лежа в гробу

Власти Эквадора начали расследование в отношении больницы Мартина Икаса в городе Бабаойо после того, как пожилая женщина, которую врачи объявили мертвой, начала дышать во время подготовки к ее похоронам.

Как пишет The Guardian со ссылкой на министерство здравоохранения Эквадора, 76-летнюю Беллу Монтойю госпитализировали 9 июня с подозрением на инсульт и остановку сердца. Врачи пытались помочь женщине, однако она не реагировала на реанимационные мероприятия. В итоге дежурный врач констатировал ее смерть.

В тот же день семья отвезла тело женщины в похоронное бюро. «Нас там было 20 человек, — рассказал Associated Press ее сын Жилберто Барбера. — Примерно через пять часов из гроба послышались звуки. Когда мы подошли, то увидели, что она тяжело дышит».

«Она изо всех сил пыталась дышать», — рассказал журналистам издания El Universo сын женщины.

Ecuador Comunicación

Беллу Монтойю потом перевезли в ту же больницу, где ее ранее объявили мертвой. Ее поместили в отделение интенсивной терапии. Сейчас она находится под медицинским наблюдением.

«Моя мама находится , ее сердце стабильно. Врач ущипнул ее за руку и она отреагировала. Мне говорят, что это хорошо, потому что это означает, что она мало-помалу реагирует», — сказал Барбера.

Министерство здравоохранения Эквадора создало специальный комитет для расследования случившегося. Родственники Беллы Монтойи собираются обратиться в прокуратуру с заявлением о врачебной халатности.

Фото на обложке: Ecuador Comunicación