Умер Эстебан Волков — внук Льва Троцкого и последний свидетель его убийства
В Мехико в возрасте 97 лет умер Эстебан Волков, внук Льва Троцкого. Об этом со ссылкой на заявление семьи и друзей Волкова сообщила мексиканская газета La Jornada.
Причины смерти Волкова не уточняются. La Jornada назвала его последним свидетелем покушения на Троцкого и хранителем исторической памяти о деде.
Волков родился в семье старшей дочери Троцкого Зинаиды Бронштейн в 1926 году в Ялте. При рождении он получил имя Всеволод, но позднее сменил его. Большую часть своего детства Волков провел в эмиграции. Его мать покончила с собой, а отца сослали в Сибирь.
В 13 лет внук Троцкого поселился вместе с дедом в Мексике. В 1990 году Волков организовал в доме в мексиканском Койоакане, в котором жил вместе с бабушкой и дедушкой, дом-музей Троцкого.
Лев Троцкий был убит в 1940 году. Агент НКВД Рамон Меркадер внедрился в окружение революционера, пришел к нему в гости и нанес ему удар ледорубом по голове. На следующий день после нападения Троцкий умер в больнице. Меркадера посадили на 20 лет.