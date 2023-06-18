В Мехико в возрасте 97 лет умер Эстебан Волков, внук Льва Троцкого. Об этом со ссылкой на заявление семьи и друзей Волкова сообщила мексиканская газета La Jornada.

Liba Taylor / Alamy / Vida Press

Причины смерти Волкова не уточняются. La Jornada назвала его последним свидетелем покушения на Троцкого и хранителем исторической памяти о деде.

Волков родился в семье старшей дочери Троцкого Зинаиды Бронштейн в 1926 году в Ялте. При рождении он получил имя Всеволод, но позднее сменил его. Большую часть своего детства Волков провел в эмиграции. Его мать покончила с собой, а отца сослали в Сибирь.

Эстебан Волков (в центре) со Львом Троцким и его второй женой Натальей Седовой Дом-музей Троцкого

В 13 лет внук Троцкого поселился вместе с дедом в Мексике. В 1990 году Волков организовал в доме в мексиканском Койоакане, в котором жил вместе с бабушкой и дедушкой, дом-музей Троцкого.

Лев Троцкий был убит в 1940 году. Агент НКВД Рамон Меркадер внедрился в окружение революционера, пришел к нему в гости и нанес ему удар ледорубом по голове. На следующий день после нападения Троцкий умер в больнице. Меркадера посадили на 20 лет.

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