Ледоруб, которым убили Льва Троцкого, полвека лежал под кроватью в Мексике. Теперь его выставят в Международном музее шпионажа

13 сентября коллекционер Кит Мелтон передал в Международный музей шпионажа около пяти тысяч предметов, которые он собирал на протяжении сорока лет. В их числе — и ледоруб, которым в 1940 году агент НКВД Рамон Меркадер зарубил Льва Троцкого в Мексике. Орудие убийства долго считалось утраченным, пока его не обнаружили буквально под кроватью у дочери мексиканского полицейского. «Медуза» рассказывает о судьбе этого исторического предмета (и о Мелтоне, который его нашел).

20 августа 1940 года завербованный НКВД испанский сталинист Рамон Меркадер, внедрившись в окружение Троцкого под видом канадца Фрэнка Джексона, пришел к нему в гости. Троцкий с женой к тому моменту уже три года жили в мексиканском Койоакане, по соседству с Диего Риверой и Фридой Кало. Меркадер принес опальному революционеру почитать свою рукопись — а когда тот углубился в чтение, достал из-под плаща ледоруб и ударил им Троцкого по голове. На следующий день Троцкий умер в больнице. Меркадера арестовали и посадили на 20 лет, а ледоруб отправился в полицейский архив. Там он пролежал несколько лет, а потом исчез и числился пропавшим без вести — пока не объявился в 2005 году в неожиданном месте.

На протяжении нескольких десятилетий считалось, что печально знаменитое орудие убийства украли — но кто и зачем, неизвестно. Оказалось, что долгое время он просто пылился под кроватью у мексиканки Аны Алисии Салас. По словам самой Салас, ее отец Альфредо изъял орудие убийства Троцкого из архива полицейского участка в Мехико, чтобы сохранить для потомков. По другой версии, в 1960-х годах коллеги подарили Саласу ледоруб как памятный сувенир перед выходом на пенсию. Так или иначе, ледоруб (на котором сохранились следы крови) достался Ане Алисии Салас в наследство, а в 2005 году она решила выставить его на торги.

Подлинность орудия вызвала сомнения; правнук Троцкого Эстебан Волков даже вызвался пройти тест ДНК, чтобы сравнить его результаты со следами крови на ледорубе. Правда, он поставил одно условие — если предмет окажется тем самым орудием убийства, Салас должна будет передать его в дом-музей Троцкого (расположившийся в том самом здании в Койоакане, где его и убили). Владелица ледоруба отказалась, сославшись на то, что хотела бы что-нибудь за него получить. «Меня интересует денежная выгода. Если это такая важная для истории штука, она же должна чего-то стоить?» — приводит слова Салас The Guardian.

Ледорубу пришлось пролежать под кроватью Салас еще три года, прежде чем покупатель нашелся. В 2008 году его приобрел богатый бизнесмен из Флориды и автор книг о шпионаже Кит Мелтон, собравший самую крупную частную коллекцию шпионских предметов в США. Коллекционер потратил на поиски ледоруба сорок лет — по собственному признанию Мелтона, он даже проверял версию о том, что ледоруб принадлежит мексиканскому президенту, который использует его вместо пресс-папье. Три раза Мелтон ездил в Мехико для проверки истории Салас — и убедившись в подлинности ледоруба, заключил с ней сделку. Сумма, которую коллекционер заплатил мексиканке, не разглашается.

13 сентября 2017 года стало известно, что всю свою частную коллекцию Кит Мелтон передал в Международный музей шпионажа в Вашингтоне, членом совета директоров которого он является. Это около пяти тысяч предметов; в их числе — шифровальная машина «Энигма», которая использовалась во время Второй мировой, кусок обшивки самолета Гэри Пауэрса, сбитого над Свердловском в 1960 году, и даже придуманное британцами моторизированное ныряющее каноэ (то есть подлодка на одного человека) «Спящая красавица» длиной почти четыре метра.

SPY PIC: #SpyMuseum board member H. Keith Melton holds one of the most high-profile artifacts in his private collection: the Trotsky Ice Ax. pic.twitter.com/HNIuaC1KGn — The Spy Museum (@IntlSpyMuseum) August 21, 2017

Коллекция Мелтона должна стать ядром экспозиции нового здания Международного музея шпионажа; ее общую стоимость эксперты оценивают примерно в 20 миллионов долларов. При этом сам коллекционер признается, что некоторые экспонаты достались ему за копейки — а ряд долгожданных находок в итоге оказывался подделками.

Свое увлечение шпионскими вещами Мелтон называет всего лишь хобби: по образованию он военный инженер. Окончив Военно-морскую академию США в 1966 году и отвоевав во Вьетнаме, Мелтон хотел стать разведчиком, но в итоге выбрал бизнес. Свое состояние он сделал на фаст-фуде: по данным Associated Press, в одно время Кит Мелтон был самым крупным владельцем франшизы McDonald 's в США.

«Моя цель — не количество экспонатов, которое мне удастся собрать, а то, что я могу из них узнать. Я обожаю расследования. Каждый артефакт в моей коллекции — это часть детективной истории, — объяснял свою страсть Кит Мелтон. — Приходится ездить в очень странные места по всему миру и порой тратить слишком много денег, но в конце концов ты остаешься под огромным впечатлением от всего, что видишь».

Увидеть предметы, собранные Китом Мелтоном, можно будет в 2018 году.