СБУ обвинила соратника Пригожина Александра Малькевича в коллаборационной деятельности. Он запустил прокремлевский канал в Херсонской области

Служба безопасности Украины политтехнологу Александру Малькевичу, который считается близким соратником основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Согласно пресс-службе СБУ, Малькевича подозревают по статье о коллаборационной деятельности, а именно — осуществлении информационной деятельности, направленной на поддержку государства-агрессора.

По данным спецслужбы, Малькевич организовал вещание прокремлевской телерадиокомпании «Таврия» в оккупированной части Херсонской области.

«„Таврию“ использовали в качестве регионального рупора Кремля для распространения фейковых новостей о ситуации на фронте, обстановке в Украине, а также для поддержки псевдореферендума о „присоединении“ Херсонской области к России», — говорится в пресс-релизе СБУ.

Руководителем «Таврии» стал пропагандист из аннексированной ДНР Исмаил Абдулаев, бывший глава прокремлевского телеканала «Оплот» в Донецке. После освобождения Херсона украинскими военными персонал «Таврии» бежал вместе с оборудованием на левый берег Днепра, где сейчас продолжает свою деятельность.

По статье о коллаборационной деятельности Малькевичу, Абдулаеву, а также их шестерым подчиненным грозит до 12 лет лишения свободы.

СБУ также утверждает, что Малькевич с 2018 года входит в ближайшее окружение основателя ЧВК ВагнераЕвгения Пригожина. По данным спецслужбы, политтехнолог создавал медийные проекты в разных странах мира для распространения прокремлевского контента.

По данным «Верстки», после начала полномасштабного российского вторжения в Украине появилось множество прокремлевских СМИ. Издание пишет, что при участии Александра Малькевича начала работать не только «Таврия», но и телеканал «Мариуполь 24» в Мариуполе и «ЗаTV» в Запорожской области. Сам Малькевич отрицает, что руководит работой новых медиа на оккупированных территориях.

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