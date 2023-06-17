Минздрав РФ: напитком «Мистер сидр» отравились 106 человек, умерли 36 

Число отравившихся суррогатным сидром в России увеличилось до 106 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме. По его данным, умерли 36 человек.

«Отравление суррогатным алкоголем — нарастающим итогом пострадали 106 человек, в том числе пять детей. Погибли 36 человек, в том числе один ребенок», — цитирует РИА Новости слова Мурашко.

Министр добавил, что 19 человек остаются на стационарном лечении.

О первых случаях отравления напитком «Мистер Сидр» в нескольких регионах России стало известно в начале июня. Случаи отравления выявили в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской и Курганской областях, Чувашии и Удмуртии. В напитке выявили примеси метанола и этилбутирата.

Позднее стало известно, что напиток изготавливали из спиртосодержащей жидкости, украденной с полицейского склада в Самаре. В рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по факту отравлений, был арестован предприниматель Анар Гусейнов, занимавшийся производством напитка «Мистер Сидр». Также были задержаны два жителя Самары и сержант полиции, организовавшие кражу со склада.

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