Войска России нанесли массированный удар по Херсону. Ранены больше 20 человек

По меньшей мере 23 жителя Херсона, в том числе трое детей, получили ранения при массированном российском ударе по городу днем 16 июня, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, под обстрел попали центр Херсона, Корабельный район и Таврический микрорайон (самый большой микрорайон города). Повреждения получили медицинское учреждение, детский сад, супермаркет, многоквартирные жилые дома, автомобили, линии электропередач, отметил Ермак.

Все пострадавшие госпитализированы. По словам Ермака, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные получили травмы средней и легкой тяжести.

Прокуратура Херсонской области начала досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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