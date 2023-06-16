Сергей Митрохин отказался выдвигать свою кандидатуру на выборы мэра Москвы. Он уверен, что его не допустят из-за антивоенной позиции

Депутат Мосгордумы отказался участвовать в выборах мэра Москвы. Об этом он сообщил на конференции московского отделения «Яблока», говорится в заявлении пресс-службы партии.

Митрохин заявил, что готов участвовать в выборах «исключительно с антимилитаристской повесткой», но, по его мнению, кандидата с такой позицией не допустят до избирательной кампании.

«Самое главное — это то, что сейчас происходит в Украине, и то, как партия это оценивает. Сбережение человеческих жизней — это самая высшая ценность и самая главная цель, которая должна нами ставиться. Она важнее границ, геополитических стратегий, реальных и нереальных угроз», — заявил Митрохин.

Для выдвижения на выборы кандидат должен заручиться поддержкой 110 муниципальных депутатов, но, по словам Митрохина, он получил только четыре подписи депутатов, пишет Sota.

После отказа Сергея Митрохина партия «Яблоко» в целом отказалась выдвигать кандидата на выборы мэра Москвы, пишет «Интерфакс».

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин в июне объявил, что будет участвовать в выборах мэра как кандидат от «Единой России». В прошлом Собянин дважды участвовал в выборах мэра Москвы как самовыдвиженец. Голосование назначено на 10 сентября.

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