Собянин объявил, что будет снова баллотироваться на пост мэра Москвы. Его кандидатуру выдвинула «Единая Россия»

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин официально объявил в своем блоге, что будет участвовать в главы города, которые пройдут осенью 2023 года.

Я принял решение вновь баллотироваться на пост мэра Москвы. Решение непростое и очень ответственное. Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями. В условиях санкционной войны поддержать и развивать экономику нашего города, сохранить социальную защищенность москвичей, обеспечить поддержку наших ребят, которые с оружием в руках защищают нашу Родину.

Собянин поблагодарил партию «Единая Россия» за выдвижение его кандидатуры и добавил, что рассчитывает на поддержку москвичей.

Вторым претендентом на выдвижение кандидатом в мэры Москвы от «Единой России» стал секретарь московского отделения партии, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Сергей Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года. Ранее он дважды участвовал в выборах главы администрации города как самовыдвиженец.

О том, что Собянин впервые будет баллотироваться на пост мэра Москвы от «Единой России», стало известно в мае. Тогда московское отделение партии сообщило, что выдвинет его кандидатуру.