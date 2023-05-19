Сергей Собянин впервые будет баллотироваться на пост мэра Москвы от «Единой России». Ранее он дважды участвовал в выборах как «самовыдвиженец»

В предстоящих осенью 2023 года выборах мэра Москвы действующий глава городской администрации Сергей Собянин будет участвовать как кандидат от «Единой России». Как сообщили «Интерфаксу» в московском отделении партии, кандидатуру Собянина выдвинут на конференции, дата которой будет определена после опубликования решения о назначении выборов.

Собянин ранее дважды участвовал в выборах мэра Москвы как самовыдвиженец. Решение Собянина на этот раз идти на выборы как партийному кандидату, секретарь московского отделения «Единой России», вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил «Коммерсанту» «консолидацией общества вокруг президента и его партии».

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования — 10 сентября. Выдвижение кандидатов начнется в первой половине июня после того, как Мосгордума назначит выборы (по закону такое решение должно быть принято за 90–100 дней до единого дня голосования).

Как пишет «Коммерсант», соцопросы показывают, что у Собянина есть все шансы переизбраться на третий срок.