Подкаст Меган Маркл больше не будет выходить на Spotify. Сервис заплатил за него герцогу и герцогине Сассекским 25 миллионов долларов

Музыкальный сервис Spotify объявил, что подкаст «Archetypes» Меган Маркл — жены младшего сына короля Великобритании — не будет продлен на второй сезон. Такое решение, говорится в совместном заявлении Spotify, герцогини и герцога Сассекских, было принято «по обоюдному согласию».

Финансовые параметры отказа от второго сезона «Archetypes» не раскрываются. Контракт, заключенный в конце 2020 года, оценивался в 25 миллионов долларов. Тогда, напоминает BBC News, это было одно из крупнейших коммерческих соглашений, заключенных принцем Гарри и Меган Маркл после того, как они отказались от исполнения большинства обязанностей членов британской королевской семьи.

В «Archetypes» Меган Маркл говорила со знаменитостями, например, с певицей Мэрайей Кэри и теннисисткой Сереной Уильямс о стереотипах, с которыми приходится бороться женщинам в современном обществе. Вышедший на Spotify сезон состоял из 12 эпизодов, премьера первого состоялась в августе 2022 года. «Archetypes» получили награду Peopleʼs Choice Award в категории «Лучший подкаст».

Представительница компании герцога и герцогини Сассекских Archewell Audio заявила The Wall Street Journal, что Меган Маркл «продолжит работать над контентом для аудитории „Archetypes“ на другой платформе». Подробности она не уточнила.

В начале сотрудничества со Spotify речь шла о линейке подкастов от герцога и герцогини, лишь один из которых был выпущен. Американские СМИ, пишет BBC News, предполагают, что по этой причине Spotify не выплатит Гарри и Меган всю сумму, о которой шла речь при заключении контракта.

Помимо контракта со Spotify герцогиня и герцог Сассекские, после того, как отказались исполнять обязанности членов королевской семьи и уехали из Великобритании, заключили многомиллионное соглашение с видеосервисом Netflix. Принц Гарри, как предполагается, получил крупную сумму за автобиографическую книгу, изданную Penguin Books.

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