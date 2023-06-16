На Петербургском форуме к приезду Путина отключат мобильный интернет. Организаторы сослались на «технические работы»

Участники Петербургского международного экономического форума не смогут воспользоваться мобильным интернетом 16 июня в ходе пленарного заседания, на котором выступит Владимир Путин.

Во время мероприятия связь будут глушить во избежание возможных атак беспилотников. Об этом пишет журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на сотрудника одного из операторов связи, а также участника форума, узнавшего эту информацию от организаторов.

Согласно распоряжению Минцифры, интернет будут отключать локально — только на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», где проходит ПМЭФ.

В пресс-службе Росконгресса, который занимается организацией форума, заявили, что перебои с мобильным интернетом возможны из-за технических работ.

«В связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи, на площадке проведения ПМЭФ 16.06.2023 временно будет отсутствовать доступ в интернет с мобильных устройств», — цитирует ТАСС заявление организаторов.

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что участники и гости форума смогут воспользоваться Wi-Fi сетью проекта SPIEF2023.

С 7 по 9 июня в Сочи и Адлере был ограничен доступ к интернету из-за приезда Владимира Путина на Евразийский конгресс, добавляет Рустамова. По словам одного из участников того мероприятия, из-за отключения сетей LTE в городе не работали приложения такси, банковские карты, а также почти не проходили звонки по сотовой связи.

Что происходит на ПМЭФ

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Что происходит на ПМЭФ

На Петербургском экономическом форуме «занимаются дроностроем», разговаривают с нейросетью «Жириновский» и проклинают феминизм И да, это все еще называется «экономическим форумом»