Минобороны РФ заявило, что более 10 тысяч военных получили выплаты за подбитую технику ВСУ. Бежавший с войны пилот рассказывал, что для выплат один танк «уничтожают» несколько раз

Министерство обороны РФ заявило, что с начала «специальной военной операции» более десяти тысяч военнослужащих получили специальные выплаты «за личное уничтожение или захват военной техники противника».

В 2022 году, следует из сообщения военного ведомства, было уничтожено 11586 единиц украинской военной техники и вооружений, выплаты за это получили 7064 человека. В январе-мае 2023 года за уничтоженные 4415 единиц военной техники заплатили 3193 российским военным, заявило Минобороны РФ.

В сообщении подчеркивается, что «никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует».

Российский военный летчик Дмитрий Мишов, бежавший с войны и запросивший убежище в Евросоюзе, в интервью «Русской службе Би-би-си» в числе прочего рассказывал, что военнослужащие РФ, чтобы заработать больше, искажают данные об уничтоженной технике ВСУ. «Допустим, есть поврежденный танк. И по нему стреляют несколько вертолетов несколько раз, а наводчик за небольшую сумму каждый раз подтверждает, что уничтожена новая единица техники. И всем выплаты за один танк», — говорил он.

Минобороны РФ объявило о системе денежных выплат за уничтоженную технику и вооружения украинских военных осенью 2022 года. За самолет ВСУ военное ведомство обещает платить по 300 тысяч рублей. В такую же сумму оценено уничтожение пусковых установок тактического комплекса «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS. Выплата за вертолет или катер — 200 тысяч рублей, за танк — 100 тысяч рублей, а за перехват ракет или уничтожение беспилотников — 50 тысяч рублей.

Читайте также

Полгода назад The New York Times опубликовала прослушку российских военных. Они говорили о военных преступлениях, жаловались на командиров и Путина «Медиазона» связалась с ними — только один из них осудил вторжение

Читайте также

Полгода назад The New York Times опубликовала прослушку российских военных. Они говорили о военных преступлениях, жаловались на командиров и Путина «Медиазона» связалась с ними — только один из них осудил вторжение