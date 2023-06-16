Латвийские организации журналистов призвали распустить действующий Национальный совет по электронным СМИ. Он, в частности, отозвал лицензию у «Дождя»

Латвийские организации, связанные с масс-медиа, выпустили совместное обращение к спикеру сейма и главе парламентского комитета по правам человека с призывом прекратить полномочия Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).

В обращении, которое цитирует Delfi, говорится, что NEPLP постоянно действует вне пределов своей компетенции и полномочий, стремясь регулировать все информационное пространство, пытаясь ограничить право журналистов на свободу слова, право СМИ делать свою работу.

Вместо выполнения своих основных задач — обеспечения свободы слова и мнений, всеобщей доступности социально значимой информации и поддержания свободной дискуссии в СМИ — совет пытается наказывать средства массовой информации.

Обращение подписали шесть организаций: Фонд долгосрочного развития, Балтийский центр развития СМИ, Латвийская ассоциация журналистов, профсоюз «Союз журналистов Латвии», Латвийская рекламная ассоциация», общественная организация «За легальное содержание» и Латвийская ассоциация региональных СМИ.

«Основа демократического общества — независимость СМИ, которая, из-за действий этого состава NEPLP, подвергается опасности. Поэтому нужны немедленные действия — срочные решения и перемены», — подчеркнула от имени подписавших обращение Гунта Слога, исполнительный директор Балтийского центра развития СМИ.

«Последней каплей», заявила Слога, стал штраф 8500 евро, наложенный советом на интернет-портал TVNet за неправильное, по мнению NEPLP, использование слова «депортация».

Претензии совета вызвало интервью депутата сейма Алексея Росликова. Слово «депортация» Росликов употребил в ходе обсуждения поправок в иммиграционное законодательство, согласно которым гражданам РФ, живущим в Латвии, необходимо сдать экзамен на знание государственного языка, чтобы получить постоянный вид на жительство, или покинуть страну. По версии NEPLP, пишет Delfi, по сути поправки означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страны их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе на предоставление статуса «постоянного жителя Евросоюза». Поэтому TVNet оштрафовали за «несоблюдение необходимой точности и нейтральности».

В NEPLP, комментируя обращение, заявили, что оно «полно ложных и абсурдных утверждений и обвинений». В частности NEPLP не согласен с тем, что его деятельность привела к сокращению объема содержания и количества программ. «Винить NEPLP в ограничении распространения российских каналов, тем более, если это требуется по закону в связи с необходимостью защиты информационного пространства Латвии, просто аморально», — подчеркнули члены совета в совместном заявлении.

Утверждения, что NEPLP действует за пределами своей компетенции и полномочий и узурпировал право регулирования всего информационного пространства, совет называет абсурдными. Члены совета также не согласны с тем, что работа NEPLP подрывает имидж и репутацию Латвии как демократической страны. В NEPLP напомнили, что именно Латвия стала первой страной ЕС, запретившей российские пропагандистские медиа, послужив примером другим странам Евросоюза.

Штраф TVNet за интервью Росликова NEPLP в своем заявлении упоминать не стал.

Именно NEPLP в конце 2022 года сначала наложил несколько штрафов на телеканал «Дождь», вещавший из Латвии, а затем отобрал у него лицензию.

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